Bonelli su perquisione Salis prima di manifestazione No Kings: Governo chiarisca mancato intervento – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2026 "Ci troviamo di fronte a una cosa enorme, ovvero un parlamentare che viene di fatto svegliato la mattina presto, che la polizia entra nella sua stanza d'albergo, fa tutta una serie di domande — per carità, legittime — ma ci troviamo di fronte a un parlamentare. E quindi c'è una questione enorme che attiene alla tutela delle prerogative costituzionali di un parlamentare, e la ragione per la quale il Governo non è intervenuto a garanzia di queste tutele e se intende intervenire", così Angelo Bonelli alla manifestazione No Kings a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev