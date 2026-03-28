Bonelli su perquisizione a Ilaria Salis: Fatto di una gravità inaudita – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2026 "Quello che è accaduto a Ilaria Salis è un fatto di una gravità inaudita. Riguarda la democrazia europea che una parlamentare europea possa essere, di fatto, svegliata la notte, la polizia entrare nella propria stanza, chiedere i documenti perché c'è una segnalazione di un paese europeo, ovvero la Germania. C'è un problema serio a cui Piantedosi deve dare una risposta perché questa è una segnalazione che era dai primi di marzo. Piantedosi sapeva? Se sapeva, perché non è intervenuto?", così Angelo Bonelli leader di Avs alla manifestazione No Kings a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev