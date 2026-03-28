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Crisi Medio Oriente, Sanchez: La guerra in Iran è peggiore del conflitto in Iraq – Il video

28 Marzo 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Madrid, 25 marzo 2026 "Quello che voglio dirvi con tutto ciò è che non ci troviamo di fronte allo stesso scenario della guerra illegale in Iraq. Siamo in qualcosa di molto peggio, molto peggio, con un potenziale di impatto molto più ampio", così il Presidente spagnolo Pedro Sanchez, al Congresso sulla posizione della Spagna nel conflitto in Medio Oriente. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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