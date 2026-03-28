Fratoianni a manifestazione No Kings a Roma: Dire no ai Re e alle loro guerre – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2026 "Dire no ai re e alle loro guerre. Cioè dire no a un mondo nel quale la concentrazione di potere, di ricchezza, di controllo, diventa lo strumento con cui scatenare guerre. Dire sì alla pace, alla democrazia, alla lotta alla diseguaglianza. Di questo ha bisogno questo mondo. E oggi in tutto il mondo, e soprattutto in tutta Europa, negli Stati Uniti, centinaia di manifestazioni dicono questo", così Nicola Fratoianni leader di Avs alla manifestazione No Kings a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev