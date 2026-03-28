Gianluca Grignani si ferma. Niente concerti: «Non sto bene, ho problemi fisici che richiedono attenzione»

«Tornerò presto, ve lo prometto, canteremo e suoneremo ancora più forte», ha detto il cantautore ai fan

«Ero davvero felice di tornare sul palco e di rivedere tutti voi, la mia gente. Mi avete fatto sentire tutto il vostro affetto dal giorno in cui abbiamo annunciato i concerti, che avevano registrato quasi il tutto esaurito a due mesi dall’inizio del tour e che rappresentavano solo l’inizio di un nuovo viaggio da fare insieme». Così Gianluca Grignani annuncia ai fan lo stop ai suoi concerti. Annullate le date in programma il 23 maggio al Lanciano Forum di Castelraimondo (Macerata), il 25 maggio all’Alcatraz di Milano e il 27 maggio all’Atlantico di Roma. La causa? «Problemi fisici non gravi» ma «che richiedono la mia attenzione».

Il messaggio: «Purtroppo, ora devo fermarmi»

Fresco di un duetto a Sanremo con Luchè per la serata delle cover con il suo brano celebre, Falco a metà, lo scorso dicembre il cantautore aveva annunciato il nuovo album Verde smeraldo – Residui di rock’n’ roll e i live di primavera. «L’entusiasmo del pubblico che ho reincontrato per le strade di Sanremo e il tornare a cantare al Festival – scrive Grignani in una nota – ha fatto accrescere ancor di più la voglia di suonare dal vivo. Sono stato in studio per mesi per preparare i live e per finire l’album. Negli ultimi giorni, però, sono sorti dei problemi fisici non gravi, ma sufficientemente importanti da richiedere la mia attenzione in maniera costante, per cui, purtroppo, ora devo fermarmi». «Spero che possiate comprendere quanto sia difficile per me decidere di mettere in pausa la musica, da sempre al primo posto nella mia vita, ed essermi vicino anche adesso. Tornerò presto, ve lo prometto, canteremo e suoneremo ancora più forte», conclude l’artista.