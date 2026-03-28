Trump: La ragione per cui l'Iran vuole un accordo è che gli abbiamo spaccato il c*lo SOTT – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 26 marzo 2026 "Posso solo dire questo: vogliono fare, vogliono fare… e probabilmente ho danneggiato un po' la nostra negoziazione, dando loro un po' di slancio per dire 'beh, vorrei che non l'avesse detto'. Ma ieri hanno detto che non stavamo negoziando con loro, e ora ammettono che stavamo negoziando con loro. Quindi, vogliono fare un accordo. La ragione per cui vogliono fare un accordo è che gli abbiamo letteralmente spaccato il c*lo", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev