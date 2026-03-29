Viene esclusa dal concorso della Guardia di Finanza per un tatuaggio sulla caviglia: ecco perché a un uomo non sarebbe capitato

L'uniforme femminile, che prevede gonna e scarpe décolleté, non coprirebbe il tatuaggio. Gli avvocati della 25enne parlano di «discriminazione indiretta»

Una donna di 25 anni è stata esclusa dal concorso per allievi marescialli della Guardia di Finanza per una presunta non idoneità psico-fisica. Il motivo? Un piccolo tatuaggio sulla caviglia, in cui si vede una palma con un’onda. Secondo le fiamme gialle, quel tatuaggio non verrebbe coperto dall’uniforme femminile, che prevede gonna e scarpe décolleté. Di conseguenza, spiega Repubblica, è stato giudicato incompatibile con i requisiti richiesti.

Il ricorso al Tar

La giovane, candidata al 97° corso per 1.198 allievi marescialli per l’anno accademico 2025/2026, ha presentato ricorso al Tar del Lazio per ottenere l’annullamento del provvedimento. Nel reclamo, contesta anche la norma del bando che prevede l’esclusione per tatuaggi o alterazioni permanenti dell’aspetto fisico ritenuti lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità del ruolo. Il problema non è il tatuaggio in sé, ma il modo in cui la regola viene applicata. Lo stesso segno, infatti, non comporterebbe conseguenze per un uomo, perché coperto dall’uniforme maschile. Diventa, invece, motivo di esclusione per una donna, a causa della divisa che lascia scoperte le caviglie.

La tesi della «discriminazione indiretta»

Nel ricorso, i legali della 25enne richiamano il principio della discriminazione indiretta: una disposizione formalmente uguale per tutti può produrre effetti diversi nella pratica. In questo caso, una candidata rischierebbe di essere giudicata diversamente rispetto a un uomo solo per via dell’uniforme prevista, e non per la natura del tatuaggio. Il Tar ha deciso di sospendere il procedimento nell’udienza del 25 febbraio. I giudici della quarta sezione hanno ricordato che una questione simile è già stata sottoposta alla Corte di giustizia dell’Unione europea con un’ordinanza dello stesso tribunale nell’aprile 2025. Prima di esprimersi, si attende quindi la decisione della Corte europea, destinata a incidere anche su altri casi analoghi.

Foto copertina: Pixabay/Marcelo Bragion