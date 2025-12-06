Wanna Marchi si tatua «I cog*oni vanno incu**ti» sul braccio: «L’ho fatto a 83 anni, potete farlo anche voi» – Il video
Wanna Marchi, l’ex regina delle televendite nota per le truffe insieme alla figlia Stefania Nobile, ha deciso di imprimere sulla propria pelle la frase che l’ha resa celebre: «I cog**oni vanno inc*lati». A documentare il momento è stato un video pubblicato su TikTok, che mostra Marchi mentre si tatua la frase, accompagnata dalla sua dichiarazione: «A parte Wanna Marchi che sono io, piacere di conoscervi, che se lo è tatuato a 83, potete farlo anche voi a 70, 80, 92 perché no».
I commenti degli utenti: «Ha una cattiveria unica»
Anche Stefania Nobile ha condiviso la scena sulle sue stories Instagram. Il video ha raccolto oltre 300mila visualizzazioni e più di 500 commenti, tra elogi ironici e critiche. «Ha una cattiveria unica», ha commentato un utente. «Non seguite queste persone, che hanno fatto piangere migliaia di persone», incalza un altro. E ancora: «Fossi in te non mi farei più vedere». E c’è anche chi ironizza con amarezza: «Nell’altro braccio, fatti tatuare: “E i truffatori vanno arrestati”».