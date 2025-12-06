Wanna Marchi si tatua «I cog*oni vanno incu**ti» sul braccio: «L’ho fatto a 83 anni, potete farlo anche voi» – Il video

Il gesto diffuso sui social ha scatenato la polemica e l'ira di molti utenti: «Ha una cattiveria unica»

Wanna Marchi, l’ex regina delle televendite nota per le truffe insieme alla figlia Stefania Nobile, ha deciso di imprimere sulla propria pelle la frase che l’ha resa celebre: «I cog**oni vanno inc*lati». A documentare il momento è stato un video pubblicato su TikTok, che mostra Marchi mentre si tatua la frase, accompagnata dalla sua dichiarazione: «A parte Wanna Marchi che sono io, piacere di conoscervi, che se lo è tatuato a 83, potete farlo anche voi a 70, 80, 92 perché no».

Anche Stefania Nobile ha condiviso la scena sulle sue stories Instagram. Il video ha raccolto oltre 300mila visualizzazioni e più di 500 commenti, tra elogi ironici e critiche. «Ha una cattiveria unica», ha commentato un utente. «Non seguite queste persone, che hanno fatto piangere migliaia di persone», incalza un altro. E ancora: «Fossi in te non mi farei più vedere». E c’è anche chi ironizza con amarezza: «Nell’altro braccio, fatti tatuare: “E i truffatori vanno arrestati”».