Sì Madame, ni Blanco ed Elisa, no Fred De Palma. Bravi Willie Peyote e Piotta. Che orrore Niko Pandetta. Le recensioni

Che weekend! La musica italiana non si risparmia mai ma spesso si supera offrendo un menù particolarmente ricco. Così per le mani ci ritroviamo degli ottimi album, come quello di Piotta, che torna a raccontare la Roma autentica delle strade con la sua poetica cantautorale. Dargen D’Amico invece esplora il confine tra macchine e umanità nel centratissimo Doppia mozzarella. Bene pure le Bambole di Pezza, mentre Matteo Alieno sforna un disco veramente di altissimo livello. Ci è molto piaciuto anche il disco di Roshelle alle prese con una inaspettata svolta cantautorale, e ci ha invece incantato quello di Giovanni Toscano. Tanta bellezza andava bilanciata con qualcosa di brutto: ci ha pensato Niko Pandetta, forse esagerando perché il suo disco non è solo un brutto disco, è proprio una di quelle cose brutte che non augureresti nemmeno al peggior nemico. Particolarmente pregna di nomi anche la sezione singoli, Madame sforna un altro singolo dal sapore della perla, benissimo Cosmo, benissimo Willie Peyote, sì i The Kolors, ni Blanco con Elisa (ci aspettavamo molto di più). Salutiamo con gioia il ritorno di Mannarino, mentre rimaniamo incantati dal nuovo singolo di Tosca, accompagnata da Maria Bethania, Rita Marcotulli e Paolo Fresu. E ora passiamo ai bocciati: di una bruttura leggendaria il primo tentativo di hit di Fred De Palma, che si accompagna alla già collaudata Anitta ed Emis Killa. A parte Niccolò Filippucci e Cate Lumina, molto male anche gli inediti dei ragazzi di Amici, che propongono solo prodottini da supermercato senza alcuna autentica valenza artistica. A voi le nostre recensioni alle principali uscite italiane del weekend.
- 1/41Madame – Ok
- 2/41Blanco feat. Elisa – Ricordi
- 3/41Cosmo – Incanto
- 4/41Willie Peyote – Burrasca
- 5/41Dargen D’Amico – Doppia mozzarella
- 6/41The Kolors – Rolling Stones
- 7/41Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa – La testa gira
- 8/41Mannarino – Ciao
- 9/41Piotta – Si riparano ricordi
- 10/41Tosca feat. Maria Bethania, Rita Marcotulli e Paolo Fresu – Io non esisto senza te
- 11/41Jack Savoretti e Mille – I Hear You Calling (Echi di sirene)
- 12/41Artie 5ive – Man Of The Year
- 13/41Bambole di Pezza – 5
- 14/41Sarafine – Potevamo fare schifo insieme
- 15/41Francamente – Sirene sulla luna
- 16/41Niko Pandetta – Malavita
- 17/41Matteo Alieno – Stare al mondo
- 18/41Niccolò Filippucci – Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore
- 19/41Nerissima Serpe – 4 Gambe
- 20/41Lil Jolie – Per averti
- 21/41Roshelle – Mangiami pure
- 22/41Baltimora – Dove andare
- 23/41Beba – 2K lacrime
- 24/41Giovanni Toscano – Il gioco delle tre domande
- 25/41Don Pero – Stati d’animo
- 26/41Cioffi e Noemi – Farfalle (nello stomaco)
- 27/41Lorenzo Salvetti – Prima di te e dopo
- 28/41Queen of Saba – Che cos’è un limone
- 29/41Plant – Maldivita: Brokenboy
- 30/41Wax – Favola a metà
- 31/41Angie – Lettere al paradiso
- 32/41Cate Lumina – Vuelve
- 33/41Maninni - 1997
- 34/41Ainé, Lauryyn e Filippo Bubbico – Luna piena
- 35/41Elena D’Elia – Ossigeno
- 36/41Gard – Dimmi che mi vuoi
- 37/41Michele Bertin – Cattive strade
- 38/41Opi – Occhi diavolo
- 39/41Plasma – Segreto
- 40/41Riccardo Stimolo – Un minuto in più
- 41/41Valentina Pesaresi – Tuttocambia