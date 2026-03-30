Bonelli su perquisizione Salis: Se Paese estero chiede di monitorare una parlamentare è un problema – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2026 "Ma innanzitutto vorrei precisare una cosa per dare una risposta alle dementi osservazioni della destra, da Donzelli e Bignami, ovvero che nessuno di noi, anzi, si rifiuta di farsi sottoporre a controlli di polizia nel momento in cui c'è un blocco o quant'altro. È accaduto a me tante volte. La questione è un'altra: che un paese estero ha chiesto all'Italia di controllare gli spostamenti e monitorare gli spostamenti di una parlamentare e di controllare la sua stanza d'albergo. È un problema diverso. Non siamo in un regime, e questo dovrebbe interessare a loro, ma noi sappiamo che loro sono refrattari alla democrazia", così Angelo Bonelli in un punto stampa in piazza di Monte Citorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev