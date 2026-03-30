Il Parlamento Ue approva i centri per il rimpatrio in Paesi terzi, scatta l'applauso in plenaria – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 26 marzo 2026 Il Parlamento europeo ha dato il via libera ufficiale ai negoziati per il nuovo regolamento sui rimpatri dei migranti irregolari. Con 389 voti favorevoli, l'Eurocamera ha blindato la propria posizione in vista del confronto decisivo (trilogo) con Consiglio e Commissione UE. Il cuore della strategia, sostenuta compattamente dai gruppi PPE, ECR e dalle forze di destra, risiede nel potenziamento degli hub per i rimpatri, considerati ora il perno fondamentale per contrastare l'immigrazione clandestina nell'Unione. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev