Trump invita giornalista a uscire dopo domanda su jet donato dal Qatar: È un pessimo cronista – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 28 marzo 2026 "Stiamo parlando di un sacco di altre cose ed ecco la NBC che cerca di cambiare argomento rispetto a quello che avete appena visto. Lei è davvero un… sa, lei è un pessimo giornalista. Numero uno: non ha le carte in regola per essere un giornalista, non è abbastanza intelligente. Ma che lei passi a parlare di un jet regalato all'Aeronautica degli Stati Uniti — che è una cosa molto bella, e hanno anche fatto investimenti per 5,1 trilioni di dollari oltre al jet — farebbe meglio a tornarsene nel suo studio alla NBC", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev