Fiducia Decreto bollette, Vannacci: Come credito alla moglie, non la lasci se cucina male la trippa – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2026 "Però volevo anche dare, per chiarezza a tutti quanti, che cosa vuol dire 'la fiducia' e che cosa vuol dire esprimersi, invece, nel merito del provvedimento. La fiducia… non so se lei sia sposato, no? Ma è come il credito che lei dà a sua moglie anche se le cucina un piatto che a lei non piace, per esempio la trippa. Non è che se sua moglie le cucina la trippa, lei divorzia da sua moglie. Le dà comunque credito e fiducia. Poi si esprime in merito quando la trippa non la mangia e dice a sua moglie 'non farla più'", così Roberto Vannacci all'apertura della nuova sede di Futuro Nazionale a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev