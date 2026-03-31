Fontana (Lombardia) alla commemorazione di Bossi: Uomo di visione, diede voce al Nord – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 31 marzo 2026 "Un momento di commemorazione di Umberto Bossi, con il grande messaggio che ha lasciato, la grande capacità che è stata la sua, la grande intuizione di dare finalmente una parola a un territorio che non era mai stato direttamente coinvolto nella vita politica del nostro Paese, sempre stato ai margini", così il Presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, nell’aula del Consiglio regionale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev