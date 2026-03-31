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Guerra in Iran, Calenda: Con Trump siamo nelle mani di un pazzo – Il video

31 Marzo 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2026 "Siamo di fronte a una vicenda gravissima. Trump sta facendo quello che vuole, come gli pare, in un silenzio più o meno generalizzato. Ancora non ha deciso se invadere, lo deciderà credo entro il 6 aprile a seconda dei colloqui in Pakistan. Quindi è una situazione di totale incertezza dove, per quanto mi riguarda, siamo nelle mani di un pazzo. Dovremmo cominciare a renderci conto che la nostra strada è altrove, in Europa, perché non possiamo più dipendere dagli Stati Uniti", così Carlo Calenda in un punto stampa in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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