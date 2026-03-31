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Il ministro degli Esteri Tajani arriva a Kiev per riunione capi diplomazie Ue – Il video

31 Marzo 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Kiev, 30 marzo 2026 Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è arrivato a Kiev per partiecipare alla riunione dei capi delle diplomazie UE incentrata sull'accertamento delle responsabilità della Federazione Russa per il conflitto in Ucraina. I lavori prevedono una sessione specifica sull’operato della Commissione per le Compensazioni e del Tribunale Speciale per il crimine di aggressione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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