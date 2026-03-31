Il ministro Tajani partecipa alla cerimonia delle candele a Kiev per commemorazione strage di Bucha – Il video

(Agenzia Vista) Bucha, 31 marzo 2026 Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha partecipato a Bucha alla Cerimonia delle candele in memoria delle vittime del massacro avvenuto nella città ucraina. Tajani a ha preso parte alla commemorazione insieme ai rappresentanti dei Paesi UE, con l'eccezione dell'Ungheria, per onorare il ricordo dei caduti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev