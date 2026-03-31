Papa Leone XIV porterà la croce sulla Via Crucis. Il segnale contro la guerra in Iran: «Ho parlato con Trump. Ponete fine al conflitto»

L'appello ai leader mondiali e la scelta del Pontefice per il Venerdì Santo. Le meditazioni saranno elaborate da padre Francesco Patton, ex custode di Terra Santa

Ha scelto di portare la croce della Via Crucis al Colosseo questo Venerdì Santo. Un segnale, mentre il mondo è in fiamme per la guerra in Ucraina e nel Golfo. Non è un caso la scelta di Papa Leone XIV che ha scelto per le speciali meditazioni quelle elaborate da padre Francesco Patton, ex custode di Terra Santa. «Ho parlato con Trump e gli ho chiesto di porre fine alla guerra», ha detto Papa Leone in inglese auspicando che si arrivi a trattative per un percorso di pace. «Ho parlato con il presidente Trump. Recentemente ha detto che vorrebbe porre fine alla guerra» e se tutto va bene «sta cercando una via per ridurre la violenza», ha poi specificato il Pontefice ai giornalisti. «Magari una tregua per Pasqua, ci sono segni adesso che finisca la guerra prima di Pasqua, speriamo», ha auspicato.

«Tante persone vogliono promuovere l’odio e la violenza»

«La festa della Pasqua dovrebbe essere il tempo più santo, sacro, di tutto l’anno. È un tempo di pace, di molta riflessione, ma come tutti sappiamo di nuovo nel mondo in tanti posti stiamo vedendo tanta sofferenza, tanti morti, anche bambini innocenti», ha osservato il Papa. «Continuamente facciamo l’appello per la pace, ma purtroppo tante persone vogliono promuovere l’odio e la violenza, la guerra e quindi posso fare anche questa sera un nuovo appello invitando soprattutto tutti i cristiani a vivere questi giorni riconoscendo che Cristo ancora è crocifisso», ha continuato. «Oggi Cristo ancora soffre oggi, negli innocenti, in quelli che stanno soffrendo, specialmente per la violenza, l’odio e la guerra. Preghiamo per loro, per le vittime della guerra, preghiamo che ci sia davvero una pace nuova, rinnovata e che possa dare nuova vita a tutti», ha concluso il Santo Padre.