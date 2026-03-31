L’appello di Sollecito per gli animali. «Ho fatto 4 anni in carcere da innocente, per loro è molto peggio» – Il video

Ospite a un festival della cultura vegana racconta: «Non puoi mai scegliere niente e vedi tutto da una gabbia»

Raffaele Sollecito accusato e assolto in via definitiva per l’omicidio di Meredith Kercher parlerà al Chimera Veg Fest della «dissonanza cognitiva». Dalla parte degli animali, parlerà di quando le persone trattano gli amici a quattro zampe da familiari mentre non fanno la stessa cosa quando una capra o un coniglio sono utilizzati, per esempio, per lavoro o macello. Per questi ultimi – sottolinea Sollecito – la prigionia è «peggio che per gli umani». «Non puoi mai scegliere niente e vedi tutto da una gabbia», racconta anticipando che, dopo gli anni in carcere, quattro, parlerà anche di quello che ha vissuto. ll Chimera Veg Fest è un festival dedicato alla cultura vegana e si tiene l’11 e 12 aprile al Brixia Forum di Brescia.