Sasso a inaugurazione sede Futuro Nazionale: Ultimamente vedo il centrodestra un po' troppo fluido – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2026 "Beh, nel momento in cui si stabiliscono dei patti e dei valori non negoziabili — per noi ad esempio i valori di Dio, della patria e della famiglia rientrano tra quelli non negoziabili — bisogna vedere se tutto il centrodestra lo condivide. Perché il centrodestra, ultimamente, lo sto vedendo in alcune componenti un po' troppo fluido, un po' troppo smunto", così Rossano Sasso deputato di Futuro Nazionale all'apertura della nuova sede a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev