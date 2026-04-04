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Giorgetti su Piantedosi: Non è un collega di partito, non mi risulta essere iscritto alla Lega – Il video

04 Aprile 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 03 aprile 2026 "Ma, innanzitutto, Matteo Piantedosi non è mio collega di partito, perché non mi risulta essere iscritto alla Lega, uno. Due, credo che non sia una questione politica, almeno in questo momento, io non vedo questioni politiche", così il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in una conferenza stampa dopo il consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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