I carabinieri lo fermano, ma lui è senza patente. Molla l’amico e scappa: la mossa disperata dopo che l’auto si ribalta – Il video

La corsa anche a 140 km/h su strade provinciali e affollate di auto e passanti. Finché la corsa non finisce con un incidente da cui un 39enne sopravvive: e tenta ancora di scappare

Inseguimento da film venerdì pomeriggio a Gorle, in provincia di Bergamo, dove una pattuglia della Sezione Radiomobile ha notato una Volkswagen Taigo con due persone a bordo che sono sembrati subito sospetti. All’alt dei carabinieri, il passeggero è sceso e si è dileguato a piedi tra i campi. Il conducente ha invece premuto sull’acceleratore, dando il via a un inseguimento che ha attraversato Gorle, Ranica, Villa di Serio, Alzano e Albino. Sorpassi in contromano, incroci bruciati, semafori ignorati e punte di velocità intorno ai 140 chilometri orari, il tutto su strade frequentate da passanti e altri veicoli.

Il ribaltamento a Fiobbio di Albino e l’arresto: espulsione disposta dal giudice

La fuga si è conclusa a Fiobbio di Albino, dove il conducente ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato. L’uomo, un 39enne marocchino senza patente, ha tentato di darsi alla fuga a piedi verso i boschi, ma è stato bloccato dai militari. Illeso, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice ha disposto l’obbligo di firma quotidiana e ha avviato le pratiche per l’espulsione dal territorio nazionale, affidate all’Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo.