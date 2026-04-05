In Germania scatta l’obbligo di permesso per gli uomini sotto i 45 anni che lasciano il Paese: la misura per prepararsi alle emergenze

Una modifica alla legge sul servizio militare impone a tutti i cittadini maschi tra i 17 e i 45 anni di notificare soggiorni all'estero superiori ai tre mesi. Il governo punta a potenziare la Bundeswehr entro il 2035, ma è caos burocratico

In un’Europa che da quattro anni fa i conti con il conflitto in Ucraina, la Germania ha deciso di imprimere una svolta decisa alla propria postura difensiva, sollevando un polverone mediatico che agita milioni di cittadini. Secondo quanto riportato dal Frankfurter Rundschau, Berlino ha introdotto una norma che obbliga gli uomini sotto i 45 anni a ottenere un’autorizzazione preventiva dalle Forze Armate per qualsiasi permanenza all’estero che superi i tre mesi. La misura, passata inizialmente inosservata, è diventata il centro di un acceso dibattito pubblico proprio in queste ore, segnando un netto cambio di passo rispetto alla sospensione della leva avvenuta nel 2011.

Cosa dice la norma

Il cuore della controversia risiede nella legge di modernizzazione del servizio militare entrata in vigore all’inizio del 2026. In particolare, l’articolo 3 del regolamento (WPflG), stabilisce che tutti gli uomini a partire dai 17 anni debbano ricevere un via libera ufficiale se intendono lasciare la Germania per lunghi periodi, sia per motivi di studio, lavoro o semplici viaggi personali. Prima di quest’anno, una simile restrizione era prevista solo in casi eccezionali di emergenza nazionale o stato di difesa. Oggi, invece, il controllo diventa la norma quotidiana. L’obiettivo dichiarato dell’esecutivo è quello di aggiornare i registri militari per garantire una risposta rapida in caso di necessità e aumentare drasticamente il numero di effettivi entro il 2035.

Il vuoto normativo

Davanti alle critiche, il Ministero della Difesa ha cercato di gettare acqua sul fuoco attraverso un portavoce, spiegando che «l’intento della norma è semplificare le procedure relative ai viaggi» e precisando che, restando il servizio militare su base volontaria, il permesso «dovrebbe essere considerato generalmente concesso». Tuttavia, le rassicurazioni si scontrano con un paradosso burocratico: i regolamenti amministrativi necessari per applicare concretamente la legge non sono ancora stati emanati. Sul piano puramente teorico, dunque, resta in vigore l’obbligo di un’autorizzazione che nessuno sa ancora bene come richiedere o gestire, lasciando milioni di tedeschi in una situazione di profonda incertezza riguardo alle conseguenze per chi dovesse partire senza il timbro della Bundeswehr.

Un nuovo scenario geopolitico

La riforma non nasce nel vuoto, ma è figlia di un mutato equilibrio geopolitico europeo che ha riportato la sicurezza al centro dell’agenda di Berlino. Il Ministero ha ammesso che la finalità principale è «mantenere un registro militare aggiornato e affidabile, utile in caso di emergenza», pur riconoscendo che la misura comporta conseguenze significative per la libertà di movimento dei cittadini. Sebbene il governo abbia annunciato l’intenzione di introdurre regolamenti per snellire la burocrazia, resta il fatto che la Germania del 2026 sembra aver definitivamente archiviato l’epoca della smilitarizzazione per prepararsi a scenari che, fino a pochi anni fa, sembravano appartenere solo ai libri di storia.