Merz: «Se l’obiettivo degli Usa è il cambio di regime, non credo che lo raggiungeranno» – Il video

«Il cambio di regime è davvero l’obiettivo? Se questo è l’obiettivo, non credo che lo raggiungeranno». Così il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha commentato la strategia degli Stati Uniti nella guerra con l’Iran. Secondo Merz in Afghanistan ci sono voluti 20 anni e il cambio di regime ha portato al passaggio da mullah a un altro. Merz ha anche raccontato di aver cercato, durante una recente telefonata con Trump, di spiegargli che questa non è una guerra della Nato, aggiungendo: «Penso che l’abbia capito».

In futuro, ha detto il cancelliere, la Germania potrebbe contribuire a mettere in sicurezza lo Stretto di Hormuz, a condizione però che vi sia un mandato internazionale e l’approvazione del Parlamento tedesco. Ma si tratta di un progetto percorribile solo a guerra finita.