Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoGuido CrosettoIran
ESTERIDonald TrumpFriedrich MerzVideo

Il Cancelliere tedesco Merz imita Trump durante una manifestazione del suo partito conservatore Cdu – Il video

06 Marzo 2026 - 12:45 Ugo Milano
embed
Merz ha sorpreso la platea raccontando i dettagli di una telefonata con il Presidente statunitense e imitando la sua reazione

Durante la manifestazione della Cdu, il Cancelliere tedesco Friedrich Merz ha sorpreso la platea con un racconto di una chiamata con Donald Trump con tanto di un’imitazione dello stesso. Al centro del dialogo, il tema del contrasto dell’immigrazione irregolare. Merz sostiene di aver detto a Trump che le richieste di asilo in Germania sono calate del 60%, scatenando la sorpresa del presidente statunitense. «Cosa hai detto? Il 60%? Non ci credo!», ha esclamato Merz imitando la voce e lo stile del tycoon, tra le risate dei presenti. L’episodio precede l’incontro ufficiale alla Casa Bianca tra Trump e Merz, in un un clima di incertezza diplomatica, segnato dalle recenti sentenze della Corte Suprema americana sui dazi e dalle tensioni commerciali tra Unione Europea e Stati Uniti. Nel video qui sopra, la sequenza completa del discorso che sta facendo discutere i media tedeschi.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Giorgia Meloni: «Daremo aiuti militari ai Paesi del Golfo, ma l’Italia non entrerà in guerra. Le basi Usa? Decideremo col Parlamento»

2.

Trump: «Figlio di Khamenei inaccettabile. Voglio esser coinvolto sul successore». La sfida da Teheran: «Pronti a una guerra a terra» – La diretta

3.

Donald Trump licenzia Kristi Noem, la mossa che ha irritato il presidente Usa: da cacciatrice di “clandestini” a inviata in Sud America

4.

Michael Jackson, nuove accuse di abusi sessuali da quattro fratelli: «Era un predatore seriale di minori, avevamo 7 anni»

5.

Charlie Hebdo colpisce ancora, Ali Khamenei finisce nel wc tra le macerie: «Nessuna pietà per chi ha massacrato gli iraniani»

leggi anche
Leo Messi e Donald Trump
ESTERI

Donald Trump con Messi e il Miami alla Casa Bianca, parte il comizio su Cuba e Iran: le facce del campione argentino alle spalle – Il video

Di Giulia Norvegno
Attacco Teheran
ESTERI

Trump: «Figlio di Khamenei inaccettabile. Voglio esser coinvolto sul successore». La sfida da Teheran: «Pronti a una guerra a terra» – La diretta

Di Alba Romano
POLITICA

Trump riceve il Cancelliere tedesco Merz alla Casa Bianca. Il video-riassunto dell'incontro – Il video

Di Redazione