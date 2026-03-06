Il Cancelliere tedesco Merz imita Trump durante una manifestazione del suo partito conservatore Cdu – Il video

Merz ha sorpreso la platea raccontando i dettagli di una telefonata con il Presidente statunitense e imitando la sua reazione

Durante la manifestazione della Cdu, il Cancelliere tedesco Friedrich Merz ha sorpreso la platea con un racconto di una chiamata con Donald Trump con tanto di un’imitazione dello stesso. Al centro del dialogo, il tema del contrasto dell’immigrazione irregolare. Merz sostiene di aver detto a Trump che le richieste di asilo in Germania sono calate del 60%, scatenando la sorpresa del presidente statunitense. «Cosa hai detto? Il 60%? Non ci credo!», ha esclamato Merz imitando la voce e lo stile del tycoon, tra le risate dei presenti. L’episodio precede l’incontro ufficiale alla Casa Bianca tra Trump e Merz, in un un clima di incertezza diplomatica, segnato dalle recenti sentenze della Corte Suprema americana sui dazi e dalle tensioni commerciali tra Unione Europea e Stati Uniti. Nel video qui sopra, la sequenza completa del discorso che sta facendo discutere i media tedeschi.