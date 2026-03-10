Iran, Trump: «Se toccano il petrolio colpiremo più duramente». I Pasdaran: «Decidiamo noi la fine della guerra» – La diretta

Il presidente: la guerra finirà presto, ma non questa settimana. I Guardiani della Rivoluzione: «L'equilibrio e il futuro status della regione sono ora nelle mani delle nostre forze armate»

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che la guerra finirà presto, ma non questa settimana. Nella sua prima conferenza stampa in persona da quando Usa e Israele hanno attaccato l’Iran, prima ha detto che le forze iraniane «hanno perso tutto, non hanno più niente, non hanno più leadership». Poi ha sostenuto che l’attacco statunitense «potrebbe diventare ancora più aggressivo» se i leader iraniani cercheranno di interrompere l’approvvigionamento energetico mondiale. Intanto i Guardiani della Rivoluzione gli rispondono: «Saremo noi a decidere la fine della guerra. L’equilibrio e il futuro status della regione sono ora nelle mani delle nostre forze armate. Le forze americane non porranno fine alla guerra».