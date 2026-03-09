Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
Trump e Putin per un’ora su Iran e Ucraina. Il presidente Usa: «Guerra praticamente conclusa. Lo Stretto di Hormuz? Potrei prendere il controllo»

09 Marzo 2026 - 21:29 Alba Romano
trump putin
Il presidente Usa in un'intervista alla Cbs: «Ho già in mente un sostituo per la nuova Guida Suprema». Poi il colloquio con il presidente russo su Medio Oriente e Ucraina

La guerra con l’Iran «è praticamente conclusa» e la nuova Guida Suprema «verrà sostituita». A dichiararlo è il presidente Donald Trump, che si è detto ottimista sulla fine del conflitto in Medio Oriente. «Gli Stati Uniti sono molto più avanti rispetto al periodo di 4-5 settimane – ha affermato in un’intervista alla Cbs – Teheran non ha navi, né comunicazioni, e manca completamente di aeronautica».

Il sostituto per Khamenei jr

Nel colloquio con i media americani, Trump ha aggiunto di avere già in mente un sostituto per la neo Guida Suprema, Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei, ucciso in un bombardamento congiunto di Stati Uniti e Israele. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, il presidente avrebbe detto ai suoi consiglieri di essere pronto a sostenere l’eliminazione dell’ayatollah se non si fosse mostrato disponibile a cedere alle richieste americane. Già nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 9 marzo, Trump aveva espresso il suo disappunto per la nomina di Mojtaba, vicino ai Pasdaran, affermando a Nbc: «Penso che abbiano commesso un grosso errore. Non so se durerà». Nell’intervista coi media Usa, il presidente ha inoltre citato lo Stretto di Hormuz, osservando che le navi stanno attualmente attraversando il passaggio, e precisando: «Sto pensando di prenderne il controllo».

La telefonata con Putin «per parlare di Iran e Ucraina»

In serata, Donald Trump ha avuto una conversazione telefonica con Vladimir Putin «per discutere di una serie di questioni estremamente importanti legate agli ultimi sviluppi della situazione globale». Lo ha reso noto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, citato dall’agenzia Tass. Si tratta del primo contatto diretto tra i due leader dopo oltre due mesi, e in particolare dopo l’attacco israelo-americano in Iran. Secondo Ushakov, Putin ha sottolineato l’importanza di «una rapida soluzione politica e diplomatica del conflitto in Iran» e ha aggiornato Trump sulla situazione in Ucraina, evidenziando la «riuscita dell’avanzata delle truppe russe nell’est», che «dovrebbe spingere il regime di Kiev a risolvere il conflitto attraverso i negoziati».

Foto copertina: ANSA/AARON SCHWARTZ/POOL | Il presidente Usa, Donald Trump, alla Casa Bianca, 6 marzo 2026

