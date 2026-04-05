Il messaggio di Trump per la Pasqua: Il male e la malvagità non prevarranno – Il video
(Agenzia Vista) Washington, 04 aprile 2026 "Questa Pasqua, milioni di cristiani in tutto il mondo ricorderanno che, grazie a ciò che Gesù ha fatto sulla croce, tutti noi possiamo vivere ogni giorno con la speranza nella promessa di Dio, sapendo che alla fine il male e la malvagità non prevarranno", così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un messaggio sui social. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev