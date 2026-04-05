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Leone XIV: Ci stiamo abituando alla violenza, indifferenti alla morte di migliaia di persone – Il video

05 Aprile 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2026 A San Pietro oltre 50 mila fedeli per l'Urbi et Orbi. L'appello del Pontefice nella benedizione: "Chi ha le armi le deponga". «La Pasqua è una vittoria: della vita sulla morte, della luce sulle tenebre, dell’amore sull’odio», ha detto il Papa. «La forza con cui Cristo è risorto è totalmente non violenta». Così Leone XIV ha invitato i fedeli ad unirsi a lui «nella veglia di preghiera per la pace nella Basilica di San Pietro il prossimo sabato, 11 aprile». Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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