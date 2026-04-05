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Papa Leone XIV esce sul sagrato di Basilica S. Pietro per celebrare la sua prima messa di Pasqua – Il video

05 Aprile 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2026 Si tiene in Piazza San Pietro la solenne messa della Domenica di Pasqua, celebrata per la prima volta da Papa Leone XIV. Al termine della funzione, il Pontefice si affaccerà dalla loggia centrale della Basilica Vaticana per rivolgere ai fedeli il tradizionale messaggio pasquale e impartire la benedizione Urbi et Orbi. Si tratta del primo rito pasquale sul sagrato della Basilica dall'inizio del suo pontificato. Durata: 03_20 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 05-04-26 Lentrata Papa Leone XIV per celebrazione la sua prima messa di Pasqua 03_20.mpg

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