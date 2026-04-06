Mattia Rizzetti, il 16enne morto in un incidente stradale a Roma

Investito mentre attraversava la strada a piedi. Il cordoglio della scuola e delle società di calcio

Un giovane di 16 anni è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile, nella zona di Casal Monastero, nel IV municipio Tiburtino. Mattia Rizzetti, che avrebbe compiuto 17 anni quest’anno, a quanto si è appreso stava tornando a casa ed è stato investito mentre attraversava la strada a piedi. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Trasportato d’urgenza al Sant’Andrea, non ce l’ha fatta. Illeso l’investitore, un ragazzo di 19 anni, che è stato sottoposto agli accertamenti di rito.

La morte di Mattia

Il presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti scrive sui social: «Una tragedia che colpisce la nostra comunità. La notizia della scomparsa del giovane Mattia, 17 anni, ragazzo di Casal Monastero, ci lascia sgomenti e profondamente addolorati. Una vita spezzata troppo presto, proprio nel suo quartiere, in modo così drammatico, è qualcosa che colpisce nel profondo tutti noi. Quando se ne va un ragazzo così giovane, è l’intera comunità che perde un pezzo di futuro. A nome mio e dell’Istituzione che rappresento, esprimo il più sincero cordoglio e la massima vicinanza alla famiglia, agli amici in questo momento di immenso dolore. Ci stringiamo con rispetto e silenzio attorno a chi sta soffrendo. Ciao Mattia, riposa in pace».

L’Asd Tor Lupara e la scuola

L’Asd Tor Lupara, dove il giovanissimo giocava a calcio, ha mandato un messaggio di cordoglio.. Anche l’Aranova si è stretta attorno al dolore della famiglia e della società Roma City FC «per la tragica e prematura scomparsa di Mattia». La scuola Aniene fa sapere che «il nostro Istituto è stato colpito da una perdita improvvisa e dolorosa: Mattia è venuto a mancare in seguito di un tragico incidente. L’intera comunità scolastica — studenti, docenti e personale — si unisce nel dolore per questa grave perdita, ricordando quanto questa giovane vita ha rappresentato per tutti noi».