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Attacchi russi a Odessa e su infrastrutture energetiche con oltre 140 droni – Il video

07 Aprile 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2026 Di notte, i russi hanno attaccato Odessa con droni d'attacco. Sono stati danneggiati edifici residenziali, un asilo nido e una centrale elettrica distrettuale. Migliaia di famiglie sono rimaste senza elettricità. Le squadre di riparazione hanno lavorato tutta la notte per ripristinare l'energia elettrica. Sedici feriti, tra cui una donna incinta e due bambini. Il più giovane di nemmeno un anno. Usati oltre 140 droni. Attacchi anche su strutture energetiche nella zona a Kharkiv. Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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