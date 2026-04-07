Ultime notizie ArtemisCrisi Usa - IranFdIMatteo Piantedosi
POLITICAPunti di VistaVideo

Crosetto informativa su uso basi italiane: Nessun Governo ha mai disatteso i trattati con Usa – Il video

07 Aprile 2026 - 16:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2026 "Il primo punto che voglio, e devo evidenziare, per dovere di verità, è che l'applicazione degli accordi sull'uso delle basi militari americane in Italia è sempre stata caratterizzata da un'assoluta coerente continuità da oltre 75 anni. In questi anni di storia patria, nessun Governo, di nessun colore politico, ha mai disatteso, messo in discussione, o anche solo ventilato, l'ipotesi di denunciare o non attuare i trattati internazionali e bilaterali tra Italia e Stati Uniti, né nessun governo ha mai messo in discussione il loro contenuto o la loro portata", così il ministro della Difesa Guido Crosetto alla Camera per l'informativa sull'utilizzo delle basi italiane da parte degli Stati Uniti. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Lady Viminale Claudia Conte e il ristorante di famiglia di cui è azionista a due passi dal Papa. Ecco chi si è seduto lì e come l’ha sfruttato per le sue pr

2.

«Claudia Conte? L’ho assunta io in Rai», parla l’ex direttore di Radio1 e compagno di scuola di Piantedosi: «La sua storia? Perché è molto strana»

3.

Tajani batte Renzi e Calenda nei portafogli vip. Dal patron di Acqua Lete all’ex presidente Confindustria Antonio D’Amato ecco chi si è svenato per lui

4.

Claudia Conte e il giallo del documentario venduto alla Rai: come è finito nel catalogo e quanto è costato

5.

Il Fatto, Claudia Conte e la lettera anonima alla moglie del politico Pd: «Un’attricetta di paese, si fa aiutare dai vecchi»