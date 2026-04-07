Crosetto informativa su uso basi italiane: Nessun Governo ha mai disatteso i trattati con Usa – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2026 "Il primo punto che voglio, e devo evidenziare, per dovere di verità, è che l'applicazione degli accordi sull'uso delle basi militari americane in Italia è sempre stata caratterizzata da un'assoluta coerente continuità da oltre 75 anni. In questi anni di storia patria, nessun Governo, di nessun colore politico, ha mai disatteso, messo in discussione, o anche solo ventilato, l'ipotesi di denunciare o non attuare i trattati internazionali e bilaterali tra Italia e Stati Uniti, né nessun governo ha mai messo in discussione il loro contenuto o la loro portata", così il ministro della Difesa Guido Crosetto alla Camera per l'informativa sull'utilizzo delle basi italiane da parte degli Stati Uniti. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev