Crosetto su uso basi italiane: Non è questione di coraggio, la legge ci indica la strada – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2026 Noi abbiamo preso le distanze e continuiamo a prendere le distanze da ciò che non condividiamo. Ma io non penso che gli Stati Uniti siano Biden, Trump o Clinton, così come l'Italia non è Meloni, Conte o Draghi, sono due Nazioni da sempre alleate. All'interno di questo, ciò che accade nelle basi è fissato da una legge, da ciò che ha deciso il Parlamento". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto alla Camera per l'informativa sull'utilizzo delle basi italiane da parte degli Stati Uniti. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev