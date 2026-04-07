Ultime notizie ArtemisCrisi Usa - IranFdIMatteo Piantedosi
POLITICAPunti di VistaVideo

Guerra Iran, Crosetto alla Camera: Il nostro Paese ha bisogno di unità – Il video

07 Aprile 2026 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2026 "Perché lo ripeto, in quest'aula voglio che sia chiaro: non è una cosa su cui mettere in discussione, in un periodo come questo. Questo Paese ha bisogno di unità, almeno nel settore più difficile che stiamo affrontando, che è quello di difendere di fronte a quella — scusatemi se l'ho definita così oggi — a una follia che sembra aver preso il mondo, in cui la ricerca di armi sempre più sofisticate, la ricerca della bomba atomica per dirimere le controversie internazionali, la volontà di distruggere altre nazioni — come quella che l'Iran ha più volte manifestato nei confronti di Israele — sono all'ordine del giorno", così il ministro della Difesa Guido Crosetto alla Camera per l'informativa sull'utilizzo delle basi italiane da parte degli Stati Uniti. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Lady Viminale Claudia Conte e il ristorante di famiglia di cui è azionista a due passi dal Papa. Ecco chi si è seduto lì e come l’ha sfruttato per le sue pr

2.

«Claudia Conte? L’ho assunta io in Rai», parla l’ex direttore di Radio1 e compagno di scuola di Piantedosi: «La sua storia? Perché è molto strana»

3.

Tajani batte Renzi e Calenda nei portafogli vip. Dal patron di Acqua Lete all’ex presidente Confindustria Antonio D’Amato ecco chi si è svenato per lui

4.

Claudia Conte e il giallo del documentario venduto alla Rai: come è finito nel catalogo e quanto è costato

5.

Il Fatto, Claudia Conte e la lettera anonima alla moglie del politico Pd: «Un’attricetta di paese, si fa aiutare dai vecchi»