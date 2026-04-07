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Trump agli astronauti di Orion: Non vedo l'ora di vedervi alla Casa Bianca – Il video

07 Aprile 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 06 aprile 2026 "Non vedo l'ora di vedervi nello Studio Ovale. Chiederò a Jared di portarvi da me e chiederò il vostro autografo, perché non chiedo spesso autografi, ma voi lo meritate. Siete davvero qualcosa di speciale, tutto il mondo ne sta parlando. Non vedo l'ora di avervi nello Studio Ovale alla Casa Bianca e celebreremo i vostri incredibili risultati e trionfi. È una cosa importante, tutto il mondo ne sta parlando. Se avete tempo, io troverò sicuramente il tempo. Anch'io sono molto impegnato, come sapete, ma troverò assolutamente il tempo e ci vedremo… e vi farò un grande saluto a nome del popolo americano e non solo", così il Presidente degli Stati Uniti agli astronauti della Nasa diretti verso la Luna. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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