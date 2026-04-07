Trump e Melania partecipano all'Easter Egg Roll a Casa Bianca: Usa non sono mai andati meglio – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 07 aprile 2026 "Oggi è un giorno molto speciale. È un giorno in cui celebriamo Gesù, è un giorno in cui celebriamo la religione, ed è un onore essere il Presidente degli Stati Uniti. Il nostro Paese sta andando così bene come non mai prima d'ora. Lo vedrete molto presto e le cose che abbiamo fatto non sono mai state fatte prima. Abbiamo infranto ogni record nel mercato azionario, abbiamo infranto ogni record nel nostro esercito, e che dire del salvataggio avvenuto ieri?", così il Presidente degli Usa Donald Trump all'Easter Egg Roll alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev