Abodi: Ct Nazionale? Conte lavoro straordinario a Napoli, grande allenatore come ce ne sono altri – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2026 "Conte sta facendo uno straordinario lavoro a Napoli. Poi sarà lui, il presidente De Laurentiis, la Federazione a valutare le possibilità. La persona è quella che conosciamo. Ogni giudizio sarebbe superfluo. È una grande persona, un grande allenatore come ce ne sono anche altri". Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a margine della presentazione a Montecitorio dell'iniziativa Sport Missione Comune 2026. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev