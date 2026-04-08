Ultime notizie ArtemisCrisi Usa - IranDonald TrumpMatteo Piantedosi
POLITICAPunti di VistaVideo

Guerra Iran, Donzelli: Si può criticare Trump, ma non si discute il rapporto Usa Italia – Il video

08 Aprile 2026 - 13:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2026 Guardi, si può criticare Trump, si può non essere d'accordo. Quando dobbiamo dire no, diciamo no, e mi sembra evidente come Italia, quando diciamo sì, diciamo sì. Ma non si deve mettere in discussione il rapporto tra Italia e Stati Uniti, non si deve indebolire l'Occidente. Si può dire no a Trump, si può criticare Trump, ma distinguiamo i singoli governi dalle nazioni e dai rapporti storici. Dopodiché, se qualcuno teorizza che bisogna uscire dalla NATO, distruggere l'Occidente e consegnarsi all'Iran, alla Cina e alla Russia, lo fa, non siamo noi. Noi crediamo che sia necessario difendere l'Occidente e, per difendere l'Occidente, sia necessario anche dire dei no e dire quando qualcuno sbaglia, se è un amico, dirgli che sbaglia", così Giovanni Donzelli idi FdI in un punto stampa in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Terremoto Giulio Regeni, dopo la bocciatura ai finanziamenti del documentario si dimettono due consiglieri al Mic

2.

Claudia Conte e il silenzio di Piantedosi

3.

Gioacchino Amico, chi è il nuovo pentito di mafia intercettato con esponenti di FdI e perché si era iscritto al partito di Giorgia Meloni

4.

«Claudia Conte? L’ho assunta io in Rai», parla l’ex direttore di Radio1 e compagno di scuola di Piantedosi: «La sua storia? Perché è molto strana»

5.

Lady Viminale Claudia Conte e il ristorante di famiglia di cui è azionista a due passi dal Papa. Ecco chi si è seduto lì e come l’ha sfruttato per le sue pr