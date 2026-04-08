Guerra Iran, Donzelli: Si può criticare Trump, ma non si discute il rapporto Usa Italia – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2026 Guardi, si può criticare Trump, si può non essere d'accordo. Quando dobbiamo dire no, diciamo no, e mi sembra evidente come Italia, quando diciamo sì, diciamo sì. Ma non si deve mettere in discussione il rapporto tra Italia e Stati Uniti, non si deve indebolire l'Occidente. Si può dire no a Trump, si può criticare Trump, ma distinguiamo i singoli governi dalle nazioni e dai rapporti storici. Dopodiché, se qualcuno teorizza che bisogna uscire dalla NATO, distruggere l'Occidente e consegnarsi all'Iran, alla Cina e alla Russia, lo fa, non siamo noi. Noi crediamo che sia necessario difendere l'Occidente e, per difendere l'Occidente, sia necessario anche dire dei no e dire quando qualcuno sbaglia, se è un amico, dirgli che sbaglia", così Giovanni Donzelli idi FdI in un punto stampa in piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev