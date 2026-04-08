Mantovano ad Afragola: Rimuoveremo 620 tonnellate di rifiuti dalla Terra dei fuochi – Il video

(Agenzia Vista) Afragola, 08 aprile 2026 "Oggi inizia una battaglia per rimuovere 620 tonnellate di rifiuti lasciati in mezzo alla strada e che punta entro il mese di luglio a rimuovere tutti i rifiuti presenti sulle strade comunali e provinciali di questo territorio, rifiuti che spesso vengono dati alle fiamme con tutte le conseguenze terribili che questo territorio ha conosciuto per decenni". Così Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano alll'avvio delle attività di rimozione dei rifiuti in località Cantariello, tra Afragola e Casoria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev