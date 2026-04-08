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Tregua Iran, Mantovano: Sospiro di sollievo adesso bisogna arrivare a pace vera – Il video

08 Aprile 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Afragola, 08 aprile 2026 "Stanotte abbiamo tutti tirato un sospiro di sollievo. Però credo che dobbiamo fare tutti un passo in avanti e siamo impegnati in questi quindici giorni perché dal cessate il fuoco così precario si arrivi a condizioni di pace vera e stabile", così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano in un punto stampa ad Afragola a margine dell'evento per l'avvio delle operazioni di rimozione dei rifiuti nella Terra dei Fuochi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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