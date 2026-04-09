Boccia (Pd): Governo non ha coraggio di dire No a Trump e Netanyahu – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Presidente, mi consenta di dire che dopo questa storia di quasi quattro anni, possiamo dire che in Italia il nazionalismo è una storia finita. La sovranità sbandierata ci ha consegnato mani e piedi agli altri. Purtroppo nelle mani di Trump e Netanyahu. Nel mondo che cambia servono governi che sappiano dire 'No', e voi il 'No' non gliel'avete detto. Quelli che ha elencato questa mattina erano tutti dei 'Ni', detti a volte sottovoce, ma in tutte quelle scelte si è capito che l'Italia non guidava, ma subiva", così il senatore Francesco Boccia del Partito Democratico dopo l'informativa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula al Senato. Courtesy: Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev