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Boccia (Pd): Governo non ha coraggio di dire No a Trump e Netanyahu – Il video

09 Aprile 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Presidente, mi consenta di dire che dopo questa storia di quasi quattro anni, possiamo dire che in Italia il nazionalismo è una storia finita. La sovranità sbandierata ci ha consegnato mani e piedi agli altri. Purtroppo nelle mani di Trump e Netanyahu. Nel mondo che cambia servono governi che sappiano dire 'No', e voi il 'No' non gliel'avete detto. Quelli che ha elencato questa mattina erano tutti dei 'Ni', detti a volte sottovoce, ma in tutte quelle scelte si è capito che l'Italia non guidava, ma subiva", così il senatore Francesco Boccia del Partito Democratico dopo l'informativa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula al Senato. Courtesy: Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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