Cisint (Lega): Una proposta di legge per regole chiare contro la radicalizzazione – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 9 aprile 2026 “Diciamo No alla Poligamia e alle moschee dove si predica l’odio verso l’Occidente. Per questo motivo presentiamo, in Italia e in Europa, una proposta di legge affinché anche le organizzazioni che non hanno voluto sottoscrivere l’intesa con lo Stato debbano rispettare la legge italiana.” Lo dichiara Anna Cisint eurodeputata della Lega a margine di una conferenza stampa a Montecitorio organizzata insieme alle colleghe della Lega Sardone e Ceccardi, e ai parlamentari Dreosto e Pizzimenti, assieme al direttore de Il Tempo Daniele Capezzone. In libreria e negli store digitali “La minaccia di Allah” l’ultimo libro di Anna Cisint. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev