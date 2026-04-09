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Mattarella a atleti olimpici e paralimpici di Milano Cortina: Grande orgoglio per i medaglieri colmi – Il video

09 Aprile 2026 - 09:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2026 "Sono stati Giochi che hanno creato ragionevolmente un grande motivo di orgoglio per il nostro Paese, sul piano sportivo anzitutto. Medaglieri colmi: 30 medaglie per le Olimpiadi e 16 per le Paralimpiche. Quindi medaglieri davvero colmi. E quella sequenza numerica (10, 6, 14) davvero significativa: una coincidenza di grande significato storico", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia di restituzione della Bandiera da parte degli atleti di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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