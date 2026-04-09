Ultime notizie ArtemisCrisi Usa - IranDonald TrumpMatteo Piantedosi
POLITICAPunti di VistaVideo

Meloni: Se applicati dazi su transiti a Hormuz ci saranno conseguenze economiche imponderabili – Il video

09 Aprile 2026 - 10:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Serve il "pieno ripristino della libertà di circolazione nello stretto di Hormuz che non deve essere soggetta a nessuna forma di restrizione come invece sembra accaduto nelle ultime ore: rimane uno dei punti più critici in fase di attuazione dell'accordo perché se l'Iran dovesse ottenere la facoltà di applicare extradazi ai transiti nello stretto questo potrebbe ancora portare a conseguenze economiche imponderabili", così il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante l'informativa sull'azione del Governo alla Camera. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Crosetto rivela gli atterraggi nelle basi Usa degli ultimi 8 anni. Tensione alla Difesa: il rischio che abbia citato anche dati segreti

2.

Terremoto Giulio Regeni, dopo la bocciatura ai finanziamenti del documentario si dimettono due consiglieri al Mic

3.

Libano, il governo alza i toni con Israele dopo l’attacco ai mezzi Unifil. L’ira di Meloni: «Dovrà chiarire». Tajani convoca l’ambasciatore

4.

Claudia Conte e il silenzio di Piantedosi

5.

Casaleggio contro Conte: «I valori M5s non esistono più. Lasci nome e simbolo»