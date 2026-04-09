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Meloni alla Camera: Nessun rimpasto dopo sconfitta referendum, governeremo per 5 anni – Il video

09 Aprile 2026 - 10:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Il governo ha preso l’impegno di governare questa nazione per cinque anni, ed è esattamente quello che faremo. Non importa quanto sarà difficile, siamo persone troppo responsabili per far ripiombare l’Italia nell’incertezza nel bel mezzo del peggiore scenario possibile", così il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante l'informativa sull'azione del Governo alla Camera. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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