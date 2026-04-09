Meloni cita Schlein: Sui rapporti Usa-Ue siamo 'testardamente unitari' – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Mi verrebbe da dire, prendendo a prestito una frase cara all'onorevole Schlein, che noi siamo «testardamente unitari». E se può permettersi di esserlo lei rispetto alle variopinte forze politiche che compongono il campo largo, potrò ben permettermelo io rispetto a Europa e Stati Uniti, che stanno insieme da molto, molto tempo", così il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante l'informativa sull'azione del Governo alla Camera. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev