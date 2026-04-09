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Meloni a informativa al Senato: Alla Camera ho ascoltato insulti e accuse ma nessuna proposta reale – Il video

09 Aprile 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "E voglio dire, colleghi senatori, che conto molto su di voi in questo dibattito, perché alla Camera ho ascoltato molti improperi, insulti, accuse, tanta demagogia, quasi nessuna proposta reale. Quasi nessuna proposta reale in una delle fasi più difficili che l'Italia sta affrontando, salvo due: quella che riguarda il tema dei congedi parentali, sulla quale peraltro non ci si dice dove si prendono le risorse – ed è un tema che ci interessa, atteso che siamo stati noi ad ampliare in questi anni i congedi parentali, a differenza della sinistra quando era al governo; e salvo quando ci si propone di reperire risorse dalle banche e dalle società energetiche, che è pure qualcosa che abbiamo fatto noi, a differenza della sinistra quando si trovava al Governo". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula al Senato per l'informativa sull'azione del Governo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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