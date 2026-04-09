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Meloni: Non scappo dalle responsabilità, sono abituata a metterci la faccia – Il video

09 Aprile 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "E permettetemi di aggiungere, colleghi, che io ho moltissimi difetti, tranne uno. Non sono una persona abituata a scappare. Non scappo da missioni sconsigliabili per ragioni di sicurezza, non scappo davanti ai problemi, non scappo di fronte alle mie responsabilità. Sono abituata a mettere la faccia su quelle responsabilità", così il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'informativa alla Camera sull'azione del Governo. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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