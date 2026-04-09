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Meloni alle opposizioni: Sgomberato il campo dalle polemiche vi sfido sulla vera politica – Il video

09 Aprile 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Sgomberato il campo, colleghi, vi sfido sulla politica, sulla vera politica. Vi sfido a un dibattito nel merito. Nel merito della crisi internazionale, nel merito dei rischi per l’approvvigionamento energetico, nel merito di un'Europa che non riesce a recuperare una rilevanza reale, nel merito di come mettere l’economia al riparo in un mondo sempre più caotico. Nel merito delle risorse, dove prenderle e dove metterle. Parliamo delle soluzioni, vediamo chi ne ha. Perché lo scenario che abbiamo di fronte non consente più a nessuno di cavarsela dicendo che è tutta colpa della Meloni. Finanche l’aumento mondiale del prezzo del petrolio", così il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera durante l'informativa sull'azione del Governo. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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